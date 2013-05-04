中国告诫联合国难民署勿发表不负责任的言论

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透北京6月3日 - 中国周一告诫联合国难民署不要发表不负责任的言论，后者批评中国将九名朝鲜难民经中国遣返。
联合国难民事务高级专员办事处（UNHCR，简称联合国难民署）上周五称，对中国将九名年轻朝鲜难民遣送回国表示关切，担心这些难民回国后将受到严厉惩罚、甚至可能被处死。
九名朝鲜难民据信都是孤儿，在老挝被捕后被送到中国。联合国难民署上周表示，将要求中国和老挝当局对此事加以澄清。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，希望联合国难民署不要在没有证实的信息基础上，发表不负责任的言论。
洪磊称，这九名朝鲜人上周二返回朝鲜，但他否认朝鲜当局曾提出遣返要求。
他表示，中方没有收到任何国家要求协助遣返这些人的要求。
洪磊表示，经中方核实，有关的九名人员于5月27日持合法有效证件和签证进入中国，5月28日离开北京返回朝鲜，中国边检部门依法放行。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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