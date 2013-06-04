中国告诫联合国难民署勿发表不负责任的言论

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京6月3日 - 中国周一告诫联合国难民署不要发表不负责任的言论，后者批评中国将九名朝鲜难民经中国遣返。
联合国难民事务高级专员办事处（UNHCR，简称联合国难民署）上周五称，对中国将九名年轻朝鲜难民遣送回国表示关切，担心这些难民回国后将受到严厉惩罚、甚至可能被处死。
九名朝鲜难民据信都是孤儿，在老挝被捕后被送到中国。联合国难民署上周表示，将要求中国和老挝当局对此事加以澄清。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，希望联合国难民署不要在没有证实的信息基础上，发表不负责任的言论。
洪磊称，这九名朝鲜人上周二返回朝鲜，但他否认朝鲜当局曾提出遣返要求。
他表示，中方没有收到任何国家要求协助遣返这些人的要求。
洪磊表示，经中方核实，有关的九名人员于5月27日持合法有效证件和签证进入中国，5月28日离开北京返回朝鲜，中国边检部门依法放行。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。