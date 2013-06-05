年轻脱北者公开讲述朝鲜人权状况

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月5日（记者 Michelle Kim） - 从首尔街道到欧洲议会，新一代脱北者正在走入大众视野，讲述他们的个人故事，凸显朝鲜侵犯人权的问题。
这对脱北者群体而言可谓重大变化，尤其是对那些多年来一直生活在韩国社会边缘的脱北者。绝大多数脱北者干着卑微的工作，过着隐姓埋名的生活，以免引起注意而被贴上“红色”或“北方同情者”的标签。
这种情况如今已经不复存在。
“我打算尽可能地讲出来，”李炫秀（Hyeonseo Lee）近日在首尔的一次街头集会上为朝鲜自由周活动（North Korea Freedom Week）发表演讲时说道。
在今年于加利福尼亚州长滩（Long Beach）举行的TED大会上，现年33岁的李炫秀誓言要宣传脱北者的想法。她还在大会上讲述了她在朝鲜的悲惨生活以及最终经中国逃到韩国的经历。李炫秀曾在中国过了多年东躲西藏的生活。
专家称，这些直接揭露朝鲜人权状况的新情况会对国际社会针对朝鲜的政策有何影响，目前尚难断言。
朝鲜难民基金会教育研究中心负责人Shin Hyo-sook称，至少在韩国，随着更多本地民众了解脱北者的经历并与脱北者接触，脱北者受到的偏见已在逐渐减少。
她指出，鉴于朝鲜年轻领导人金正恩并未显示改善人权状况的意愿，年轻一代脱北者寻求改变的呼声变得更加强烈。
“我觉得，许多年轻脱北者将改善本国人民的人权状况视为一种社会责任，”Shin Hyo-sook说道。
人权组织预计，朝鲜监狱和劳改营在押人数达20万。
朝鲜经常谴责外界对朝鲜人权纪录的批评。朝鲜中央通讯社近期发表文章称，此类监督“毫无意义可言，是（让朝鲜）难以忍受的耻辱”。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。