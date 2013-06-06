脱北者申东赫的梦想：让朝鲜劳改营消失

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦6月5日（记者 Stephanie Nebehay） - 知名脱北者申东赫（Shin Dong-hyuk）的梦想是让“不可能的事情”在某一天能够发生，即让朝鲜残酷的劳改营消失。他称自己出生在劳改营，2005年逃出前一直生活在那里。

申东赫本周在日内瓦与负责人权事务的高官会面，讨论联合国调查朝鲜侵犯人权问题的事宜，他还表示能用他在朝鲜14号劳改营的悲惨经历作证，以协助最终对朝鲜领导人进行刑事立案。

但在接受路透采访时，现年30岁的申东赫对自己及其他人在寻求正义之路上将面临的艰巨任务有清醒的认识。

“他们或许可以让不可能变成可能，”申东赫谈起联合国人权理事会发起的调查时说道。该调查旨在从朝鲜劳改营出来的幸存者和逃亡海外的其他朝鲜人那里收集足够多的信息，以为朝鲜侵犯人权的事实提供证据。

“他们需要着眼长远、很有条理地来做此事，”他通过翻译说道。“我将会竭尽全力，不论是作证还是进行其他合作。”

申东赫誓言会继续讲述朝鲜劳改营的情况。人权组织称，朝鲜劳改营里关押着大约20万人，他们被迫在农田、矿山和工厂工作。

“这是我应该做的，我要让全世界了解这方面的情况，以便能帮助消除这样的劳改营，”申东赫说。

“我内心深处真正希望的是国际社会派……军队，解救劳改营里所有的政治犯，或者是重大突破的事情，但眼下这是不可能的，”他说。

申东赫周四将在布鲁塞尔的欧洲议会发表演讲，是走进大众视野讲述个人经历的新一代脱北者之一。（完）