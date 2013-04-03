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时事要闻 | 2013年 4月 3日 星期三 15:01 BJT

韩国称将全力确保开城韩国人的安全

路透首尔4月3日电 - 据韩国联合通讯社报道，韩国国防部长金宽镇（KimKwan-jin）周三称，正考虑所有可能的选项，以确保留在开城工业园区的韩国人的安全，包括最坏情况下采取军事行动。

朝鲜周三早些时候起禁止韩方人员进入开城工业园区，目前还有逾800名韩国人留在园区内。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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