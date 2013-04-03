韩国称将全力确保开城韩国人的安全

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透首尔4月3日电 - 据韩国联合通讯社报道，韩国国防部长金宽镇（KimKwan-jin）周三称，正考虑所有可能的选项，以确保留在开城工业园区的韩国人的安全，包括最坏情况下采取军事行动。
朝鲜周三早些时候起禁止韩方人员进入开城工业园区，目前还有逾800名韩国人留在园区内。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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