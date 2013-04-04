东北亚情势：韩国称关于朝鲜通知开城工业园企业全部撤离的报导不符事实

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透首尔4月4日 - 稍早有报导称，朝鲜(北韩)命令开城工业园区企业在4月10日之前撤出。韩国表示这些报导歪曲事实，朝鲜只是要求提供一份计划在该日期前离开的人员名单。
“朝鲜要求几家企业提供计划4月10日之前返回韩国的人员清单，这被歪曲成了朝鲜要求全部撤离。”韩国统一部表示。
开城工业园区企业协会的一名高层周四稍早告诉记者，朝鲜要求韩国人在4月10日之前撤出。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选