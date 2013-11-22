朝鲜拘押美国老兵 可能抓错了人？

中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火 未影响正常生产--微博
路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。
路透首尔/洛杉矶11月22日（记者 James Pearson/Alex Dobuzinskis） -当朝鲜四周前将一名老年美国游客拉下飞机并予以拘押时，其实可能是抓错了人。
朝鲜当时可能以为拘押的是一名战功显赫的朝鲜战争老兵，但可能搞错了身份，因为两个人名字太相近了。
据经常访问朝鲜的人说，朝鲜会对游客进行筛查，有时候就是简单在互联网上搜名字，因此当他们抓住Merrill E.Newman的时候，实际上想抓的可能是Merrill H. Newman。
两人都是朝鲜战争老兵，也都是八旬老人，但Merrill H. Newman曾获颁银星勋章。
84岁的Merrill H. Newman接受路透电话采访时说：“我认为，他们可能是搞错了身份。”
鉴于朝鲜与美国的敌对关系，朝鲜可能认为曾立下战功的Merrill H. Newman有拘押的价值。
朝鲜方面尚未就拘押Merrill E.Newman一事置评，美国国务院也拒绝提供此事细节。
上月Merrill E.Newman正要搭飞机离开朝鲜时，被带下飞机。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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