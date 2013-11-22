美国暗示朝鲜放人可改善两国关系

路透11月21日（记者 Sharon Bernstein/Alex Dobuzinskis） -美国周四向朝鲜释出信号，希望该国通过释放美国公民来改善美朝紧张关系。朝鲜此前扣留一位来自美国加利福尼亚州的85岁老人，此人曾参加过朝鲜战争。

今年初，持续多月的口水战令美朝关系一度剑拔弩张。

朝鲜上个月扣留了来自加州北部帕罗奥图(Palo Alto)的纽曼(MerrillNewman)。后者持旅游签证进入朝鲜旅行，准备乘飞机离开时被带走。

韩裔美国传教士裴俊浩(Kenneth Bae)从2012年11月起一直被朝鲜扣留，并被判处15年劳教。

“如果朝鲜释放我国公民，那将可能在有意与美国建立有别以往的关系上，释出完全不同的信号，而令我感到不解的是，他们尚未在这方面有所行动，”美国朝鲜政策特别代表戴维斯(Glyn Davies)在北京对记者说。

美国以《隐私法》为由没有正式证实纽曼被朝鲜扣留。但他的儿子及住在加州老人社区的邻居证实了此事。

“这显然是朝鲜需要确定前行方向、确认美国没有好战和威胁行为的时刻之一，”美国国务卿克里对MSNBC电视台称。

“这些都是朝鲜人作出的非常令人不安的选择……这种行为让人难以接受，”克里说道。

美国前新墨西哥州州长理查森(BillRichardson)也被卷入了纽曼事件。理查森在1990年代曾是美国驻联合国大使，经常斡旋解决涉及朝鲜的问题。

理查森曾多次访问朝鲜，设法解救过被扣的美国公民。今年1月，他曾就裴俊浩一事向朝鲜官员致信。

路透通过电邮就理查森是否关注纽曼被扣事件寻求置评，他的发言人CaitlinKelleher回复称：“理查森已介入此事，他正在与他的朝鲜联络人接触。”Kelleher没有提供更多详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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