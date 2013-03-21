朝鲜发布空袭警报 似属军演一部分

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔3月21日 - 韩国统一部援引在首尔监听到的电台广播称，朝鲜周四发布了空袭警报。有新闻报道称，朝鲜发布空袭警报似乎属于军演的一部分。
韩联社报道称，朝鲜于0032 GMT（北京时间上午8:32）发布了空袭警报，并向各部队下达了准备待命的指示，但这似乎是在进行空袭演练。
韩国统一部一位官员证实，朝鲜于周四上午发布了空袭警报。
该官员无法证实警报是否是朝鲜军演的一部分。
美国和韩国正在进行持续至四月底的年度联合军事演习，朝鲜也在进行大规模的军事演习。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)