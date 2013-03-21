朝鲜发布空袭警报，似属军演一部分

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月21日 - 韩国统一部援引在首尔监听到的电台广播称，朝鲜(北韩)周四发布了空袭警报。有新闻报道称，朝鲜发布空袭警报似乎属于军演的一部分。
韩联社报道称，朝鲜于0032 GMT（北京时间上午8:32）发布了空袭警报，并向各部队下达了准备待命的指示，但这似乎是在进行空袭演练。
韩国统一部一位官员证实，朝鲜于周四上午发布了空袭警报。
该官员无法证实警报是否是朝鲜军演的一部分。
美国和韩国正在进行持续至四月底的年度联合军事演习，朝鲜也在进行大规模的军事演习。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。