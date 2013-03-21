朝鲜发布空袭警报，似属军演一部分

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月21日 - 韩国统一部援引在首尔监听到的电台广播称，朝鲜(北韩)周四发布了空袭警报。有新闻报道称，朝鲜发布空袭警报似乎属于军演的一部分。

韩联社报道称，朝鲜于0032 GMT（北京时间上午8:32）发布了空袭警报，并向各部队下达了准备待命的指示，但这似乎是在进行空袭演练。

韩国统一部一位官员证实，朝鲜于周四上午发布了空袭警报。

该官员无法证实警报是否是朝鲜军演的一部分。

美国和韩国正在进行持续至四月底的年度联合军事演习，朝鲜也在进行大规模的军事演习。(完)