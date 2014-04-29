韩国称朝鲜将在北方界线附近进行实弹演习

法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透首尔4月29日 - 韩国国防部周二表示，朝鲜称将在朝韩海上边界附近的两个区域进行实弹演习。
朝鲜在3月底曾进行类似演练，在北方界线（NLL）附近发射了超过500发炮弹，其中有逾100发炮弹落在北方界线以南，引发韩国向朝鲜水域发射数百发炮弹。
据韩国有线新闻网络YTN称，韩国军方官员建议北方界线附近岛屿的居民前往附近的庇护所。
2010年韩国延坪岛遭朝鲜炮击事件后，韩国加强了在北方界线附近岛屿的军事存在。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。