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时事要闻 | 2013年 3月 14日 星期四 09:34 BJT

金正恩视察前线 观看实弹演习

路透首尔3月14日 - 朝鲜中央通讯社周四报道称，朝鲜领导人金正恩在朝韩海上边界附近观看了火炮实弹演习。

朝中社未具体说明演习时间。外界普遍认为朝韩双方最可能发生冲突的地方就是海上边界附近。

金正恩观看炮兵击中目标后对演习部队提出表扬，此次视察地点被朝中社称为“西南前线最大热点”。演习目标为两个韩国岛屿。

朝鲜宣称有能力对美国发动核打击，而多数观察人士认为朝鲜是在虚张声势。但朝鲜确实曾在2010年炮击韩国延坪岛，并造成士兵和平民伤亡。

不过目前除了朝鲜的口头威胁外，尚无其他迹象表明朝鲜准备发动一场严重冲突。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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