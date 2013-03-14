金正恩视察前线 观看实弹演习

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透首尔3月14日 - 朝鲜中央通讯社周四报道称，朝鲜领导人金正恩在朝韩海上边界附近观看了火炮实弹演习。
朝中社未具体说明演习时间。外界普遍认为朝韩双方最可能发生冲突的地方就是海上边界附近。
金正恩观看炮兵击中目标后对演习部队提出表扬，此次视察地点被朝中社称为“西南前线最大热点”。演习目标为两个韩国岛屿。
朝鲜宣称有能力对美国发动核打击，而多数观察人士认为朝鲜是在虚张声势。但朝鲜确实曾在2010年炮击韩国延坪岛，并造成士兵和平民伤亡。
不过目前除了朝鲜的口头威胁外，尚无其他迹象表明朝鲜准备发动一场严重冲突。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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