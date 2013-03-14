金正恩视察前线 观看实弹演习

金正恩观看炮兵击中目标后对演习部队提出表扬，此次视察地点被朝中社称为“西南前线最大热点”。演习目标为两个韩国岛屿。

朝鲜宣称有能力对美国发动核打击，而多数观察人士认为朝鲜是在虚张声势。但朝鲜确实曾在2010年炮击韩国延坪岛，并造成士兵和平民伤亡。