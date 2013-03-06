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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 19:35 BJT

东北亚情势：朝鲜设置禁飞禁航区，或将进行军演

路透首尔3月6日 - 韩国联合通讯社周三称，朝鲜(北韩)在其东部和西部海岸设置禁飞禁航区，显示其可能进行大型军演，不排除试射短程至中程导弹。

“朝鲜军队...在准备大型联合军演，所以可能封锁这些地区以进行海上发射或战斗机发射演习，”联合通讯社援引一韩国政府官员称。

“不排除发射导弹。”(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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