韩国称朝鲜将进行全国范围军演

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔3月7日 - 韩国国防部周四称，朝鲜正进行一系列军事演习，为空前规模的全国范围军演做准备。近日朝鲜半岛紧张局势升温，而联合国制裁朝鲜的新决议案即将付诸表决。
韩国官员称，韩美两国正密切关注朝鲜动向，留意朝鲜是否有将演习变成实际攻击的迹象。目前正在进行的韩美年度联合军演将持续至4月底。
韩国国防部发言人Kim Min-seok说：“朝鲜进行全国层面军事演习的情况并不常见，朝鲜目前正在进行一系列海陆空演习。”
“我们正在关注朝鲜动向，并加强准备，得假设这些演习随时可能变成挑衅行为。”
但对于朝鲜在其海域设立禁飞区的媒体报道，Kim Min-seok不愿加以证实。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。