韩国称朝鲜将进行全国范围军演

路透首尔3月7日 - 韩国国防部周四称，朝鲜正进行一系列军事演习，为空前规模的全国范围军演做准备。近日朝鲜半岛紧张局势升温，而联合国制裁朝鲜的新决议案即将付诸表决。

韩国官员称，韩美两国正密切关注朝鲜动向，留意朝鲜是否有将演习变成实际攻击的迹象。目前正在进行的韩美年度联合军演将持续至4月底。

韩国国防部发言人Kim Min-seok说：“朝鲜进行全国层面军事演习的情况并不常见，朝鲜目前正在进行一系列海陆空演习。”

“我们正在关注朝鲜动向，并加强准备，得假设这些演习随时可能变成挑衅行为。”

但对于朝鲜在其海域设立禁飞区的媒体报道，Kim Min-seok不愿加以证实。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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