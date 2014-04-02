坠毁在韩国岛屿上的无人机来自朝鲜--媒体

路透首尔4月2日 -韩国媒体周三报道称，韩国军方在对一边境岛屿上发现的无人机进行调查后，得出结论称是朝鲜派出该无人机执行侦查任务。

就在发现这架侦察机不到一小时前，朝韩双方周一在有争议海上边境附近向对方海域互相开火。

当时朝鲜向韩国海域发射了100多枚炮弹，韩国予以还击。

韩联社周三援引未具名韩国政府官员的说法报道称，这架无人机的飞行路线似乎始自朝鲜。韩国国防部拒绝对此报道置评。

这架坠毁的无人机的图像资料显示，这架小型淡蓝色飞机的机身上的涂装与朝鲜去年阅兵式上展现的无人机的涂装和标志类似。

当时阅兵式上的无人机体积更大，被改良为撞击预先确定的目标，但据信无法执行空袭或远程监控飞机的任务。

朝鲜官方媒体去年报道称，该国领导人金正恩视察了“超精密”无人机袭击模拟韩国目标的演习。

专家表示，坠毁的这架无人机是一架老旧且设计糟糕的机型。尽管朝鲜拥有世界上人数最多的常备军之一，但其多数军用设备属于苏联时代的设计。

“这就像是个玩具。当然，侦查也无需出动‘掠食者’(Predators)、‘全球鹰’等高科技超尖端的军用产品。”

“这种玩具类级别的设备就可以找到军事盲点。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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