韩国称朝鲜无人机曾飞过韩总统府

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透首尔4月3日 -韩国一名官员周四称，上周发现的一架无人机曾飞过韩国总统府上空，后来在朝韩边境附近坠毁，当时很可能在试图返回朝鲜。不过官员称这架飞机不能搭载炸弹。
后来朝韩双方在海上边界附近互相炮击后不久，又在韩国发现另一架据称来自朝鲜的无人机坠毁。
韩国军方因未能侦测到或阻止不明飞行器进入领空并飞过首尔，备受抨击。
韩国国防部发言人KimMin-seok称，上周坠毁的这架无人机携带有一架相机，从中找到近200张航拍照片，包括一些从总统府上空拍摄的照片，但该飞机上没有能传输图像的设备。
当被问及该飞机是否能搭载炸弹时，他回复道：“它的规格水平非常低，很难用来进行恐怖活动，更准确地说，根本不可能。”
但他同时指出，朝鲜显然正致力于改进技术。
媒体报道称，这架无人机长宽不到2米。Kim则透露，飞机上装了一台市面上常见的价格约100万韩元（950美元）的相机。
韩国认为这架飞机是朝鲜派出的，理由是这架飞机从北方飞来，在首尔上空飞行，而后又向北返回，坠毁时燃料仍足以飞回朝鲜。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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