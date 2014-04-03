韩国称朝鲜无人机曾飞过韩总统府

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月3日 - 韩国一名官员周四称，上周发现的一架无人机曾飞过韩国总统府上空，后来在朝韩边境附近坠毁，当时很可能在试图返回朝鲜。不过官员称这架飞机不能搭载炸弹。

后来朝韩双方在海上边界附近互相炮击后不久，又在韩国发现另一架据称来自朝鲜的无人机坠毁。

韩国军方因未能侦测到或阻止不明飞行器进入领空并飞过首尔，备受抨击。

韩国国防部发言人Kim Min-seok称，上周坠毁的这架无人机携带有一架相机，从中找到近200张航拍照片，包括一些从总统府上空拍摄的照片，但该飞机上没有能传输图像的设备。

当被问及该飞机是否能搭载炸弹时，他回复道：“它的规格水平非常低，很难用来进行恐怖活动，更准确地说，根本不可能。”

但他同时指出，朝鲜显然正致力于改进技术。

媒体报导称，这架无人机长宽不到2米。Kim则透露，飞机上装了一台市面上常见的价格约100万韩元（950美元）的相机。

韩国认为这架飞机是朝鲜派出的，理由是这架飞机从北方飞来，在首尔上空飞行，而后又向北返回，坠毁时燃料仍足以飞回朝鲜。（完）