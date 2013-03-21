金正恩指导朝鲜“无人机空袭”训练

朝中社公布的拍摄于3月20日的图片，朝鲜领导人金正恩(左二)视察了“模拟无人机”演习。 REUTERS/KCNA

路透首尔3月20日（记者 David Chance） - 朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜领导人金正恩周三指导了对一个模拟韩国目标进行无人机空袭的训练，朝鲜军方还击落了一个模仿的巡航导弹目标。

联合国因朝鲜2月的核试验制裁该国后，朝鲜加强军事演习，应对被其视为“敌意的”美韩联合军演。

目前尚不知晓朝鲜是否拥有无人机。韩联社去年报道称，朝鲜从叙利亚引进了1970年代生产的美国无人靶机，用于改造成无人战机。

“金正恩称，此次（训练）以韩国境内设施为目标，确定了无人机的飞行路线和时间，证明（我们）可以对任何敌方目标进行超精确的攻击，这令人非常满意，”朝中社称。

朝中社报道金正恩出席军事演习的具体日期十分罕见。报道还称，一支火箭弹防御部队成功击落了一个模仿敌方“战斧”（Tomahawk）巡航导弹的目标。

朝中社报道称，如果朝鲜遭到攻击，金正恩可能会下令摧毁任何战区的军事设施及美国太平洋基地的军事设施。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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