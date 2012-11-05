特写：朝鲜经济梦想只是一场“梦”

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透丹东11月5日电（记者 Ju-min Park）---一个孤独的农民和他的牛车，是朝鲜黄金坪岛上唯一活动的迹象，尽管这里应该是提振朝鲜经济的工业枢纽。
虽然金正恩上台近一年後朝鲜有改革的迹象，但处於增长中的似乎只有少数富人与本就非常贫穷的人之间的差距。
朝鲜政府希望吸引外资，但更多情况下是资金和数以万计的工人流向海外。
14平方公里的黄金坪岛是朝鲜四个经济特区之一，原本被设计为吸引中国资本和制造业的目的地。
黄金坪岛在鸭绿江边，位於中国边境城市丹东对面，这里是少数几个朝鲜公民可以与外面世界联系的地区之一。
中国投资者对朝鲜没什麽兴趣。受累于核项目导致的制裁，以及饥荒和管理不善，朝鲜经济还不如20年前。
“我们想到朝鲜投资，因为他们有商业空间。但是政策不稳定，所以我们不敢投，”浙江商人郑奇伟（音译）说道。
他表示，自己认识的一个辽宁商人投资2.4亿元人民币在朝鲜销售机械，不过被“驱逐”，这种遭遇正变得普遍。
今年，中国西洋集团在朝鲜投资数百万美元的铁矿石项目告吹，因遭朝方欺骗。西洋集团公开表示不满，引发朝鲜方面的激烈回应。
黄金坪岛特区是在金正恩姑父张成泽的巨大支持下於2011年建立的，当时承诺减税，希望效仿世界其他经济特区的成功经验。
可是到目前为止，黄金坪岛还只是个沼泽遍布的小岛。
很多分析人士称，朝鲜领导层担忧改革可能影响统治，因此反复阻碍迅速的变革，忽视来自中国要求开放的压力。
中国在朝鲜问题上的影响力也有限，对朝鲜可能崩溃的担忧导致中国愿意支持金正恩政府，尽管并不大方。
朝鲜生活水平的改善似乎仅局限於首都平壤。
“平壤是另外一个世界，”一名35岁的中国商人说道，他在朝鲜居住时间超过25年，而且现在还经常去朝鲜，最近一次是几个月前。
朝鲜限制国内旅行，当局的规定让能够居住在平壤的人都是选择好的，其他人想到平壤居住难度极大。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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