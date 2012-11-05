特写：朝鲜经济梦想只是一场“梦”

路透丹东11月5日电（记者 Ju-min Park）---一个孤独的农民和他的牛车，是朝鲜黄金坪岛上唯一活动的迹象，尽管这里应该是提振朝鲜经济的工业枢纽。

虽然金正恩上台近一年後朝鲜有改革的迹象，但处於增长中的似乎只有少数富人与本就非常贫穷的人之间的差距。

朝鲜政府希望吸引外资，但更多情况下是资金和数以万计的工人流向海外。

14平方公里的黄金坪岛是朝鲜四个经济特区之一，原本被设计为吸引中国资本和制造业的目的地。

黄金坪岛在鸭绿江边，位於中国边境城市丹东对面，这里是少数几个朝鲜公民可以与外面世界联系的地区之一。

中国投资者对朝鲜没什麽兴趣。受累于核项目导致的制裁，以及饥荒和管理不善，朝鲜经济还不如20年前。

“我们想到朝鲜投资，因为他们有商业空间。但是政策不稳定，所以我们不敢投，”浙江商人郑奇伟（音译）说道。

他表示，自己认识的一个辽宁商人投资2.4亿元人民币在朝鲜销售机械，不过被“驱逐”，这种遭遇正变得普遍。

今年，中国西洋集团在朝鲜投资数百万美元的铁矿石项目告吹，因遭朝方欺骗。西洋集团公开表示不满，引发朝鲜方面的激烈回应。

黄金坪岛特区是在金正恩姑父张成泽的巨大支持下於2011年建立的，当时承诺减税，希望效仿世界其他经济特区的成功经验。

可是到目前为止，黄金坪岛还只是个沼泽遍布的小岛。

很多分析人士称，朝鲜领导层担忧改革可能影响统治，因此反复阻碍迅速的变革，忽视来自中国要求开放的压力。

中国在朝鲜问题上的影响力也有限，对朝鲜可能崩溃的担忧导致中国愿意支持金正恩政府，尽管并不大方。

朝鲜生活水平的改善似乎仅局限於首都平壤。

“平壤是另外一个世界，”一名35岁的中国商人说道，他在朝鲜居住时间超过25年，而且现在还经常去朝鲜，最近一次是几个月前。

朝鲜限制国内旅行，当局的规定让能够居住在平壤的人都是选择好的，其他人想到平壤居住难度极大。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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