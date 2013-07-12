朝鲜经济连续两年实现增长--韩央行

路透首尔7月12日（记者 Christine Kim） - 韩国央行周五称，2012年朝鲜经济连续第二年实现增长。这为朝鲜新领导人金正恩加强核威慑的同时寻求经济增长的说法提供支持。

韩国央行称，2012年朝鲜经济增长1.3%，几乎所有经济部门均出现改善。2011年朝鲜经济增长率为0.8%。韩国央行是为数不多的几个估计朝鲜经济增长情况的机构之一，朝鲜政府不发布数据。

根据韩国央行数据，2012年朝鲜农业、养殖业和渔业增长3.9%，得益于化肥的使用扩大以及猪鸡养殖增多。2011年上述行业的增长率为5.3%。去年朝鲜畜牧业增长12.3%。

去年，朝鲜工业产出和制造业分别增长1.3%和1.6%，为2008年以来的首次扩张，之前三年则连续萎缩。

韩国央行数据显示，2012年朝鲜对外贸易总额为68.1亿美元，其中出口增长3.3%，进口增长10.2%。

去年朝韩贸易额为19.7亿美元，较上年增长15%，双方的贸易几乎都来自被关闭的开城工业园。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。