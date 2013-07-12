朝鲜经济连续两年实现增长--韩国央行

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月12日 - 韩国央行周五称，2012年朝鲜经济连续第二年实现增长。这为朝鲜新领导人金正恩加强核威慑的同时寻求经济增长的说法提供支持。
韩国央行称，2012年朝鲜经济增长1.3%，几乎所有经济部门均出现改善。2011年朝鲜经济增长率为0.8%。韩国央行是为数不多的几个估计朝鲜经济增长情况的机构之一，朝鲜政府不发布数据。
根据韩国央行数据，2012年朝鲜农业、养殖业和渔业增长3.9%，得益于化肥的使用扩大以及猪鸡养殖增多。2011年上述行业的增长率为5.3%。去年朝鲜畜牧业增长12.3%。
去年，朝鲜工业产出和制造业分别增长1.3%和1.6%，为2008年以来的首次扩张，之前三年则连续萎缩。
韩国央行数据显示，2012年朝鲜对外贸易总额为68.1亿美元，其中出口增长3.3%，进口增长10.2%。
去年朝韩贸易额为19.7亿美元，较上年增长15%，双方的贸易几乎都来自被关闭的开城工业园。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)