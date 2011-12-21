金正日遗体或长期保留接受公众瞻仰

路透首尔12月21日电（记者 Christine Kim）---朝鲜已故最高领导人金正日的遗体很可能接受防腐处理，然後与其父亲金日成的遗体一样，接受公众瞻仰。

被朝鲜人尊称为"亲爱的领袖"的金正日的遗体已被安放在平壤锦绣山纪念宫，同朝鲜建国领袖金日成的遗体一同安息于此。俄罗斯的列宁、中国的毛泽东和越南的胡志明在逝世後也都将遗体作防腐处理後供公众瞻仰。

金正日的遗体现在存放在玻璃棺中，可能已经准备接受防腐处理。

"根据现场温度，（安放在玻璃棺中的）金正日遗体可以最多保存10日，"韩国遗体处理专家Cho Jae-sung表示。

"这都是对（金家）的个人崇拜。他们保留死人遗体就是想保持政权不变，"朝鲜前驻泰国大使Hong Soon-kyung表示，他此前逃离了朝鲜，现居住在韩国，领导一个旨在推动朝鲜民主化的组织。

当年，俄罗斯专家负责完成了金日成遗体的防腐处理工作。现在，朝鲜与俄罗斯关系疏远，这次可能动用国内专家。

Cho表示，现在世界各地都有用於保存遗体的化学药剂，"他们在朝鲜能够取得这些药剂。"（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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