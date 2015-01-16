朝鲜称美韩联合军演系“公开挑战”

路透日内瓦1月15日（记者 Stephanie Nebehay） - 朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表徐世平周四称，美韩本周的联合军演是对朝鲜关于缓和朝鲜半岛局势要求的“公开挑战”。

徐世平还警告称，如果朝鲜同韩国和美国继续僵持，会引发对抗，即“第二次朝鲜战争”。

朝鲜上周六表示，如果美国同意暂停同韩国的年度军演，该国愿暂停核试验。但美国拒绝了朝方的提议，认为朝方提议暗含威胁。

“美方坚持认为核试验与（美韩）联合军演是两码事，因此觉得将暂停核试验同联合军演一事联系在一起不合理，”徐世平在新闻发布上称。

“此外，美国和韩国还在1月13日和14日在朝鲜东海举行海上联合军演。这是对朝鲜要求消除战争危险、缓和朝鲜半岛局势的公开挑战，”徐世平说。

朝鲜已经多次要求美韩停止大规模防御性演习。

美国国务院发言人哈夫（Marie Harf）周四在华盛顿的新闻发布会上说，如果朝方展示出履行国际义务的诚意，美方依旧“提供进行重大接触”以及改善与其关系的机会。

哈夫称，“不幸的是，朝方对这些提议仍是断然拒绝或视而不见”，反而提出像关于停止美韩军演提议这样的“错误选择”。

“关于核试验，我国的政策是如果他们进行任何类型的核战争，那我们就必须采取应对措施……”徐世平称。

“否则，如果出现僵持，如果我们暂停（核试验），那可能会再次爆发朝鲜战争，第二次朝鲜半岛上的朝鲜战争。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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