朝鲜官员称朝鲜将推进“防御性”核项目

路透日内瓦8月13日 （记者 Stephanie Nebehay） - 朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表徐世平（So Se Pyong）周四对路透称，只要朝鲜感受到美国的威胁，那就会推进其“防御性”核项目。

徐世平在罕见的采访中对将于下周开始的美韩联合军演予以谴责，称在朝鲜纪念其摆脱日本殖民统治70周年之际，美韩在朝鲜半岛煽动紧张情绪。

“他们必须改变态度，改变他们的敌对政策态度，否则……我们会继续在发展经济的同时发展核项目，”徐世平用英文对路透称。

“这是为了与美国取得平衡，这完全是防御性的，这是百分之百确定的。但一旦他们有所动作，那我们也会采取同样的行动。如果他们再次发动战争，我们则准备尽我们的所能，”徐世平说。

朝鲜已经进行了三次核试验，该国目前又称自己为拥有核武器的国家。

对于上周在朝韩非军事区发生的地雷爆炸事件，徐世平否认相关地雷为朝鲜排布。

“如果韩国发生什么事情，他们就谴责朝鲜。几年前的沉船事件，他们也谴责朝鲜，”徐世平说。

当被问及有报导称朝鲜可能准备再次进行地下核试验或远程导弹发射活动时，徐世平称：“这是高度机密，我怎么能向你们具体透露呢？”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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