朝鲜官员称朝鲜将推进“防御性”核项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦8月13日 （记者 Stephanie Nebehay） - 朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表徐世平（So Se Pyong）周四对路透称，只要朝鲜感受到美国的威胁，那就会推进其“防御性”核项目。

徐世平在罕见的采访中对将于下周开始的美韩联合军演予以谴责，称在朝鲜纪念其摆脱日本殖民统治70周年之际，美韩在朝鲜半岛煽动紧张情绪。

“他们必须改变态度，改变他们的敌对政策态度，否则……我们会继续在发展经济的同时发展核项目，”徐世平用英文对路透称。

“这是为了与美国取得平衡，这完全是防御性的，这是百分之百确定的。但一旦他们有所动作，那我们也会采取同样的行动。如果他们再次发动战争，我们则准备尽我们的所能，”徐世平说。

朝鲜已经进行了三次核试验，该国目前又称自己为拥有核武器的国家。

对于上周在朝韩非军事区发生的地雷爆炸事件，徐世平否认相关地雷为朝鲜排布。

“如果韩国发生什么事情，他们就谴责朝鲜。几年前的沉船事件，他们也谴责朝鲜，”徐世平说。