滞留开城工业园的韩国人甘愿冒险经营 不愿因朝鲜威胁返回

路透韩国坡州4月4日(记者 Ju-min Park) - 数以百计的韩国人周四拒绝离开位于朝鲜开城工业园区的工厂，冒着被扣押为人质的风险继续运营着工厂。开城工业园区现在已成为朝韩对峙的中心。

对于那些穿越朝韩边界进入朝鲜的通勤者来说，本周朝鲜半岛的紧张局势再次提醒着他们朝不保夕的生计。

这也说明，韩国人基本上已对朝鲜这个贫穷且好战邻国的威胁言论习以为常。

朝鲜周三禁止人员进入开城工业园区。大约123家韩国小型企业在开城工业园区设厂，并雇佣着5万名朝鲜员工。

44岁的拖车司机Kwon Bo-sun表示：“我家有四口人要养活，我们不是因为政治原因去那儿，我们去那儿是谋生。”他正候在韩国边境小镇坡州，看是否准许进入园区。

朝鲜政府已允许韩国工厂的管理人员和员工离开开城工业园区。

但周三828名在此过夜的韩国人中，只有222人表示希望返回韩国，其余人希望继续维持工厂的运转。

很多韩国人周四在坡州等了一整天，希望获准进入园区。一些人表示，他们担心切断对天然气的供应将影响工厂设备的运转。一名员工甚至要求记者不要耸人听闻。

自2000年以来，韩国多家公司在开城工业园区的总投资额约为5亿美元。但三星电子(005930.KS)、现代汽车(005380.KS)等韩国企业巨头未在开城设厂。

朝鲜周四再次发出警告，将关闭工业园区，作为对美韩“敌意”军演的报复，而很多韩国人已对朝鲜的这种威胁司空见惯。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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