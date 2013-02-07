去年朝鲜粮仓黄海道发生饥荒--报道

路透首尔2月7日 - 据临津江/亚洲通讯社（Rimjin-gang/ASIAPRESS）报道，2012年朝鲜一个主要谷物种植区域的饥荒或已导致数千人死亡，而朝鲜同时在隆重庆祝金日成诞辰100周年。

韩国专家表示，无法通过第三方对报道予以确认，零星的饥荒在朝鲜很常见。2011年，一个联合国研究显示约三分之一的朝鲜儿童营养不良。

报道称，2012年1月至5月，黄海北道和黄海南道两个地区发生饥荒。

“黄海道地区的农村，特别是黄海南道，在作为军队和城市工人粮食供应基地上发挥重要作用，”该报道上周发表。

报道引述该地区农民和工人的话称，一个村庄里60人的劳动小组中“约十分之一”的人死亡。还有人称死亡率为每1,000人中有30人，这是平常年份的30倍。

临津江是一家独立的出版机构，位于日本大阪，在朝鲜境内拥有秘密记者。

报道并未提到任何朝鲜居民的全名，无法确认其内容的真实性。该机构称其记者到过该地区。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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