朝鲜农业改革提升去年农产量--日媒

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月11日 - 亲朝鲜媒体《朝鲜新报》（Choson Sinbo）周四引述朝鲜农业界人士的话称，得益于去年推出的农业改革，朝鲜的农业产量大增。
据脱离朝鲜的人士称，尽管当前朝鲜对美国和韩国发出战争威胁，还是在召回士兵从事春耕。
从过去经验看，朝鲜发出战争威胁后，通常结果是重返去核谈判，换取国际社会援助。
朝鲜农业改革是金正恩执政后推行的重要步骤，但当局从未就此发布政策声明。
目前无法对关于朝鲜农产量的报导加以证实，但同期联合国调查报告也表明朝鲜农业产量上升，不过朝鲜还是面临粮食短缺的问题。
《朝鲜新报》称，农业收入增长，使得许多人可以购置家电和手机，这增强了爱国主义情感。该报是旅日朝鲜人总联合会的官方出版物。
报导未具体提到作物产量数据。朝鲜未承认粮食短缺，但朝鲜确曾呼吁国际社会援助。
报导引述朝鲜黄海南道一家试验农场管理人Ri Hye-suk的话称：“尽管春季降雨量大，且夏季有台风，但去年的收成好于之前年份。总而言之，农户从事生产的动力更强了。”
去年有与中国和朝鲜政府关系密切的消息人士透露，基于朝鲜农业改革计划，农户可留下最多一半的农产品并出售，这刺激了农户提高产量的意愿。
报导称，就前述试验农场而言，产量较目标超出了24%，农民可以自留数量相当可观的稻米。
据称，朝鲜南部春耕上周已开始，而后逐步向北推进，直至5月结束，期间许多士兵将参与春耕。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选