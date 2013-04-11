朝鲜农业改革提升去年农产量--日媒

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月11日 - 亲朝鲜媒体《朝鲜新报》（Choson Sinbo）周四引述朝鲜农业界人士的话称，得益于去年推出的农业改革，朝鲜的农业产量大增。

据脱离朝鲜的人士称，尽管当前朝鲜对美国和韩国发出战争威胁，还是在召回士兵从事春耕。

从过去经验看，朝鲜发出战争威胁后，通常结果是重返去核谈判，换取国际社会援助。

朝鲜农业改革是金正恩执政后推行的重要步骤，但当局从未就此发布政策声明。

目前无法对关于朝鲜农产量的报导加以证实，但同期联合国调查报告也表明朝鲜农业产量上升，不过朝鲜还是面临粮食短缺的问题。

《朝鲜新报》称，农业收入增长，使得许多人可以购置家电和手机，这增强了爱国主义情感。该报是旅日朝鲜人总联合会的官方出版物。

报导未具体提到作物产量数据。朝鲜未承认粮食短缺，但朝鲜确曾呼吁国际社会援助。

报导引述朝鲜黄海南道一家试验农场管理人Ri Hye-suk的话称：“尽管春季降雨量大，且夏季有台风，但去年的收成好于之前年份。总而言之，农户从事生产的动力更强了。”

去年有与中国和朝鲜政府关系密切的消息人士透露，基于朝鲜农业改革计划，农户可留下最多一半的农产品并出售，这刺激了农户提高产量的意愿。

报导称，就前述试验农场而言，产量较目标超出了24%，农民可以自留数量相当可观的稻米。

据称，朝鲜南部春耕上周已开始，而后逐步向北推进，直至5月结束，期间许多士兵将参与春耕。（完）