朝鲜恶劣天气造成119人丧生

路透首尔8月1日电--朝鲜中央通讯社周三称，朝鲜近期暴雨和台风造成119人丧生，逾8.4万人无家可归，4.6万公顷作物被毁。

人们担心暴雨和台风将对朝鲜经济造成严重打击，粮食短缺局面可能加剧。

联合国官员称，联合国已派工作组前往灾情最严重的两个地区评估受灾情况，以制定援助计划。

自从1990年代中期以来，朝鲜农业经常受到旱涝灾害冲击。近期洪水可能影响到金正恩重振经济的努力。

联合国近期发布的报告称，朝鲜2,400万人口中，有720万人属於“长期贫困”，有三分之一的儿童因缺营养而发育不良。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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