朝鲜或面临新的粮食危机--援助组织

路透北京8月30日电（记者 白宾）---丹麦援助组织Mission East董事总经理、刚从朝鲜返回的Kim Hartzner称，朝鲜可能会陷入一场与1990年代类似的危机，当时该国自然灾害频发，引发大范围饥荒，据信饿死了100万人。

Hartzner称，朝鲜今年遭遇严重洪灾，已无法承受更多损失。Mission East是一家致力於向儿童提供粮食援助的组织。

“受灾范围和严重程度令人瞠目，”他周三在北京对路透说道，指的是6月末和7月底发生的洪灾，灾难造成至少169人死亡，约400人失踪，21.22万人流离失所。

“他们接连遭遇了五六次灾害。这是一个长期问题，（粮食）供应量可能非常低。”他还补充说，就连水泥和钢铁这样重建房屋的基本原材料，在朝鲜也相当匮乏。

“（灾害）对耕地的损害一两天看不出来，但两三个月内就会显现出来。他们能吃的是已收割了的玉米，”他说。

“但我认为，这将影响相当大面积的玉米。如果玉米和水稻遭受损失，後果极其严重。”

去年，Mission East首次获准进入朝鲜，这则是Hartzner自那以後第四次去朝鲜。

1990年代，朝鲜闹饥荒，饿死人数估计达100万，此後该国也连年粮食短缺。

“我觉得，发生与1990年代危机类似情况的可能性正在上升，很明显有人正走向死亡，但究竟会死多少人是我无法回答的，”Hartzner说。

“那里的情况超乎想象，70%的儿童急性营养不良，有些非常严重，有些稍轻一些，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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