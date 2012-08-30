朝鲜或面临新的粮食危机--援助组织

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京8月30日电（记者 白宾）---丹麦援助组织Mission East董事总经理、刚从朝鲜返回的Kim Hartzner称，朝鲜可能会陷入一场与1990年代类似的危机，当时该国自然灾害频发，引发大范围饥荒，据信饿死了100万人。
Hartzner称，朝鲜今年遭遇严重洪灾，已无法承受更多损失。Mission East是一家致力於向儿童提供粮食援助的组织。
“受灾范围和严重程度令人瞠目，”他周三在北京对路透说道，指的是6月末和7月底发生的洪灾，灾难造成至少169人死亡，约400人失踪，21.22万人流离失所。
“他们接连遭遇了五六次灾害。这是一个长期问题，（粮食）供应量可能非常低。”他还补充说，就连水泥和钢铁这样重建房屋的基本原材料，在朝鲜也相当匮乏。
“（灾害）对耕地的损害一两天看不出来，但两三个月内就会显现出来。他们能吃的是已收割了的玉米，”他说。
“但我认为，这将影响相当大面积的玉米。如果玉米和水稻遭受损失，後果极其严重。”
去年，Mission East首次获准进入朝鲜，这则是Hartzner自那以後第四次去朝鲜。
1990年代，朝鲜闹饥荒，饿死人数估计达100万，此後该国也连年粮食短缺。
“我觉得，发生与1990年代危机类似情况的可能性正在上升，很明显有人正走向死亡，但究竟会死多少人是我无法回答的，”Hartzner说。
“那里的情况超乎想象，70%的儿童急性营养不良，有些非常严重，有些稍轻一些，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。