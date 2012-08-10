UN称朝鲜饥荒不像90年代那麽严重

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透北京8月9日电---联合国（UN）官员周四表示，朝鲜目前粮食短缺问题，远远不像1990年代的饥荒那麽严重，但对该国遭遇洪水後粮食供应情况的全面评估，要到下月底才能出炉。
朝鲜国家媒体报导称，今年6月底至7月底的洪水已导致至少169人丧生，约400人失踪，212,200人无家可归。
朝鲜还称，洪水摧毁了65,280公顷农田，有超过1,400处教育、医疗和工厂建筑物坍塌或毁损。
“幸好，目前（朝鲜的）状况远远不像20世纪90年代中期的饥荒那麽严重。”联合国世界粮食计划署(WFP)驻朝鲜代表勒尔(Claudia von Roehl)表示。
“但我们必须认识到，朝鲜民众的营养问题是个长期的、严重的问题。他们的饮食结构非常单一，基本上就是玉米、稻米和碳水化合物，而蛋白质和脂肪则非常缺乏。”
朝鲜上世纪90年代的饥荒导致百万人丧生，并且使该国陷入了长期粮食短缺。许多专家表示，这反映出朝鲜体制上的缺陷，高度集中的经济体制遏制了农户生产力。
自从上次饥荒後，朝鲜农业部门变得益发脆弱，难以抵御洪水和乾旱等自然灾害的冲击。
勒尔称，联合国下个月将对朝鲜粮食供应情况作出全面评估。
“现在评估暴雨对农业生产的冲击，还为时太早。我们要等到9月底，到时候将对粮食产量作出全面评估。”
旱涝灾害接踵而至，势必推高本已大幅上涨的粮食价格。
勒尔表示，WFP目前致力於帮助受灾最严重地区的10万人口，且仍担心疫情暴发的可能性，不过目前尚无这样的迹象。
联合国机构表示，朝鲜在此次洪灾期间放宽了对外界进入的限制，这表明该国至少暂时在寻求缓解隔绝状态。
关於朝鲜新任领导人金正恩是否计划改革经济，勒尔表示无法置评，称到今年晚些时候能提供一些具体的、经证实的信息。（完）
编译：辛毅 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透巴黎2月22日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Marcel Ceccaldi周三表示，法国司法警察正在讯问勒庞的保镖及幕僚长等人士，以调查有关不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。