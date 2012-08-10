UN称朝鲜饥荒不像90年代那麽严重

路透北京8月9日电---联合国（UN）官员周四表示，朝鲜目前粮食短缺问题，远远不像1990年代的饥荒那麽严重，但对该国遭遇洪水後粮食供应情况的全面评估，要到下月底才能出炉。

朝鲜国家媒体报导称，今年6月底至7月底的洪水已导致至少169人丧生，约400人失踪，212,200人无家可归。

朝鲜还称，洪水摧毁了65,280公顷农田，有超过1,400处教育、医疗和工厂建筑物坍塌或毁损。

“幸好，目前（朝鲜的）状况远远不像20世纪90年代中期的饥荒那麽严重。”联合国世界粮食计划署(WFP)驻朝鲜代表勒尔(Claudia von Roehl)表示。

“但我们必须认识到，朝鲜民众的营养问题是个长期的、严重的问题。他们的饮食结构非常单一，基本上就是玉米、稻米和碳水化合物，而蛋白质和脂肪则非常缺乏。”

朝鲜上世纪90年代的饥荒导致百万人丧生，并且使该国陷入了长期粮食短缺。许多专家表示，这反映出朝鲜体制上的缺陷，高度集中的经济体制遏制了农户生产力。

自从上次饥荒後，朝鲜农业部门变得益发脆弱，难以抵御洪水和乾旱等自然灾害的冲击。

勒尔称，联合国下个月将对朝鲜粮食供应情况作出全面评估。

“现在评估暴雨对农业生产的冲击，还为时太早。我们要等到9月底，到时候将对粮食产量作出全面评估。”

旱涝灾害接踵而至，势必推高本已大幅上涨的粮食价格。

勒尔表示，WFP目前致力於帮助受灾最严重地区的10万人口，且仍担心疫情暴发的可能性，不过目前尚无这样的迹象。

联合国机构表示，朝鲜在此次洪灾期间放宽了对外界进入的限制，这表明该国至少暂时在寻求缓解隔绝状态。

关於朝鲜新任领导人金正恩是否计划改革经济，勒尔表示无法置评，称到今年晚些时候能提供一些具体的、经证实的信息。（完）

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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