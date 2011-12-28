朝鲜民众雪中送别金正日

2011年12月28日视频截图，金正恩和张成泽等在金正日灵车旁缓缓前行。 REUTERS/Reuters TV

路透首尔12月28日电（记者 David Chance/Jack Kim）---朝鲜周三为已故领导人金正日在平壤举行规模宏大的葬礼，全世界的目光都在焦急地注视着这里，希望捕捉到朝鲜未来动向的蛛丝马迹。

朝鲜国家电视台的画面显示，送丧队伍跟在一辆托举金正日巨幅遗像的轿车後面，缓缓穿过身着橄榄绿军装肃立街头的一排排朝鲜官兵，他们在白雪覆盖的平壤主要广场脱帽致哀。

满脸泪痕的金正恩在其姑父张成泽以及军方将领李英浩的陪同下，紧随在灵车近旁。

"飘落的雪花让我不禁想起将军所做的一切努力，这让我止不住泪水，"两颊通红、泪流不止的女兵Seo Ju-rim在缅怀金正日时对朝鲜电视台说道。

"我多希望这是一场梦，这怎麽能是真的呢，"一名金姓中年女性抽泣着说道，"世上怎麽能发生这样的事情？"

在即将到来的2012年，金正恩将作为金氏家族第三代领导人开始统治朝鲜，将朝鲜建成"繁荣强大"的国家。

朝鲜国家电视台画面显示，张成泽在灵车边上紧随金正恩。张成泽在朝鲜治丧委员会名单中位列第19位，但是他在公开场合的地位证明，他将在朝鲜决策方面扮演重要角色。

现年65岁的张成泽过去历经清洗运动、痛苦的宫廷阴谋和个人悲剧，现任朝鲜国防委员会副委员长。

"金正恩明显是新一届领导集体的领袖，但是从资历和影响力来看，张成泽似乎已经拥有了不容忽视的地位，"高丽大学朝鲜问题专家Yoo Ho-yeol表示。

联合国在2011-2015年国家发展计划中指出，朝鲜当前面临的主要挑战是"将国民经济恢复到1990年代以前的水平"，缓解全国2,500万人口中三分之一人面临的粮食短缺问题。

金正日去世之後的局势转变表明，朝鲜将继续执行"先军主义"政策，民众或将陷入更深的困苦之中。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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