朝鲜任命金格植为人民武装力量部部长--韩国官员

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透首尔11月29日电（记者 Jack Kim/Ju-min Park）---韩国官员周四称，朝鲜领导人金正恩已任命金格植（Kim Kyok-sik）担任人民武装力量部部长。
这一任命标志着曾遭排挤的金格植重返军方要职。
韩国一位政府官员称：“调整人事是朝鲜国防委员会第一委员长金正恩进行忠诚度测试的举措之一。”
另一位韩国官员也证实称，韩国认为朝鲜已任命了新的人民武装力量部部长。由於还没有朝鲜的官方公告，无法对相关报导进行证实。
金格植被认为曾主导2010年朝韩延坪岛炮击事件，当时他担任朝鲜人民军第四军军长。
据专门追踪朝鲜高层人事的网站North Korea Leadership Watch称，金格植还曾任朝鲜驻叙利亚的联络官。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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