朝鲜任命金格植为人民武装力量部部长--韩国官员

路透首尔11月29日电（记者 Jack Kim/Ju-min Park）---韩国官员周四称，朝鲜领导人金正恩已任命金格植（Kim Kyok-sik）担任人民武装力量部部长。

这一任命标志着曾遭排挤的金格植重返军方要职。

韩国一位政府官员称：“调整人事是朝鲜国防委员会第一委员长金正恩进行忠诚度测试的举措之一。”

另一位韩国官员也证实称，韩国认为朝鲜已任命了新的人民武装力量部部长。由於还没有朝鲜的官方公告，无法对相关报导进行证实。

金格植被认为曾主导2010年朝韩延坪岛炮击事件，当时他担任朝鲜人民军第四军军长。

据专门追踪朝鲜高层人事的网站North Korea Leadership Watch称，金格植还曾任朝鲜驻叙利亚的联络官。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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