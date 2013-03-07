金永哲：既是朝鲜最后通牒发布者 亦是韩剧爱好者

路透首尔3月6日(记者 Jack Kim) - 朝鲜最近向美国发出威胁声音的军方高官金永哲(Kim Yong-chol)曾在军事谈判中借韩剧而让对手放下戒备。

即使他在周二传达了朝鲜将终结与美国停战协议的讯息，也没有采用朝鲜惯用的强硬措辞，而是选择了一种克制的口吻。

根据官员和朝鲜问题研究专家的说法，这名看似态度冷静的四星大将据信是2010年韩国“天安号”军舰遇袭沉没事件的幕后策划者。“天安号”事件造成64名韩国官兵死亡。

被视为强硬派代表的金永哲据信还参与策划了同年朝鲜炮轰韩国延平岛一事，也曾插手网络攻击韩国一家银行一事。

金永哲是朝鲜侦察总局(Reconnaissance General Bureau)的负责人，该机构主要领导在韩国的情报活动。

首尔智库韩国国防分析研究所（Korea Institute of Defense Analyses）分析师白承柱（Baek Seung-joo）表示：“让金永哲作为声明发布者显然是为了加剧紧张关系。”

1945年出生的金永哲在情报和特种部队中都资历颇深。在21世纪初的多场会谈中，他多次会见韩国相关官员。当时朝韩关系解冻，美国与朝鲜就后者的核项目举行谈判。

根据出席会议人员的说法，正是在这些会议上，金永哲透露了自己喜欢看韩剧的爱好。当时朝鲜多数地区被禁止收看韩国电视节目，但韩剧是朝鲜很多民众逃避现实的一种途径。

2007年在板门店停战村的一场军事会谈中，金永哲开场讲话的多数时间中都在谈论一部他刚刚看过的韩剧，这令在场官员十分迷惑。

当故事讲完后，他要传达的信息也随即明朗。他想强调沟通作为一种建立信心、改善关系途径的重要性，即便是亲密如家人或同胞也需要沟通。

这就是朝鲜看待朝鲜半岛分裂的方式，即由于“外国”或美军的介入，朝鲜半岛这个大家庭被一分为二了。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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