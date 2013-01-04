美国务院称施密特访朝时机不当

路透华盛顿1月3日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务院周四表示，谷歌(GOOG.O)执行长施密特（Eric Schmidt）及前外交官比尔·理查森（Bill Richardson）访问朝鲜的时机不当。

美国国务院发言人纽兰称，施密特和理查森的出行属于私人性质，不代表美国政府。

“坦白说，我们认为此行的时机并不特别有帮助，”纽兰对记者说到，她指的是朝鲜去年12月刚发射过远程火箭一事。“他们知道我们的立场。”

消息人士周四证实美联社报导称，施密特和理查森计划访问朝鲜。理查森为前新墨西哥州州长，曾任美国驻联合国常任代表，还是外交调解专家。

美联社报导称，施密特最早可能在本月访问朝鲜。但报导补充说，尚不清楚他将与何人会面，也不清楚他的日程安排。

纽兰强调，施密特和理查森不是代表美国访问朝鲜。

“我们显然已经留意到已宣布的出行消息，”她随后又纠正称国务院是从媒体报导知晓此事的。

“他们属于个体公民，进行的是非官方旅行，不会替我们传达任何信息，这是他们自己的决定，”纽兰说道。

谷歌发言人和理查森办公室未对记者就国务院上述言论寻求评论的电邮予以回复。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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