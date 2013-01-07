更正-美国务院称施密特访朝时机不当

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(更正:内文第一段施密特的头衔"执行长"有误,应为"董事长") (本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月3日-美国国务院周四表示，谷歌 董事长施密特（Eric Schmidt）及前外交官比尔·理查森（Bill Richardson）访问朝鲜的时机不当。
美国国务院发言人纽兰称，施密特和理查森的出行属于私人性质，不代表美国政府。
“坦白说，我们认为此行的时机并不特别有帮助，”纽兰对记者说到，她指的是朝鲜去年12月刚发射过远程火箭一事。“他们知道我们的立场。”
消息人士周四证实美联社报导称，施密特和理查森计划访问朝鲜。理查森为前新墨西哥州州长，曾任美国驻联合国常任代表，还是外交调解专家。
美联社报导称，施密特最早可能在本月访问朝鲜。但报导补充说，尚不清楚他将与何人会面，也不清楚他的日程安排。
纽兰强调，施密特和理查森不是代表美国访问朝鲜。
“我们显然已经留意到已宣布的出行消息，”她随后又纠正称国务院是从媒体报导知晓此事的。
“他们属于个体公民，进行的是非官方旅行，不会替我们传达任何信息，这是他们自己的决定，”纽兰说道。
谷歌发言人和理查森办公室未对记者就国务院上述言论寻求评论的电邮予以回复。（完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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