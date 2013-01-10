谷歌地球让朝鲜“古拉格”浮出水面

路透华盛顿1月9日(记者 Paul Eckert) - 人权活动人士表示，谷歌执行董事长埃里克·施密特(Eric Schmidt)本周的朝鲜之行遭到强烈抨击且并不被看好，但这家全球互联网搜索巨擘揭露了朝鲜最黑暗的秘密之一，间接地创造了历史。

谷歌公司最为流行的卫星图像产品--谷歌地球或许是施密特最不愿意向朝鲜展示的东西，因其提供的地图上包含很多朝鲜竭力掩饰的地方。

谷歌地球的主要用途在于娱乐、教育和营销，但人权活动人士和博主利用该软件绘制出横跨朝鲜的一个巨大监狱集中营系统。

根据多个国际人权组织的估计，有多达25万名政治犯及其家属在位于偏僻山区的劳改集中营里被迫进行艰苦的劳动，却只能得到定量的食物。

美国国务院称施密特及新墨西哥州前任州长比尔·理查森(Bill Richardson)对朝鲜的访问时机不对。此前，朝鲜刚刚违反联合国安理会制裁决议，发射了一枚火箭。

人权活动家对名人访问朝鲜能否产生有意义的成果持怀疑态度，但对于谷歌地球揭露朝鲜劳改监狱系统，他们倾向于对谷歌践行其“不做恶”(Don't Be Evil)信条表示称赞。

华盛顿的一名律师Joshua Stanton表示：“施密特在朝鲜的一举一动很可能过几周就会被人遗忘。”他利用业余时间就朝鲜人权问题撰写博客并采取行动。

“通过帮助朝鲜人民说出真相，谷歌不经意间做的这件好事或许有一天会被朝鲜载入史册。”

美国非政府组织朝鲜人权委员会曾于2003年在名为“隐匿的古拉格”一书中揭露了朝鲜的劳改营。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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