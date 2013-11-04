朝鲜官方汇率有价无市 外汇黑市横行

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月4日(记者 James Pearson) - 平壤一家灯光昏黄的玩具店内充斥着米老鼠相框和塑料手枪，里面的一个篮球售价为4.6万朝鲜圆，按照朝鲜官方外汇牌价，约相当于500美元。

对于想和领袖金正恩的新朋友罗德曼(Dennis Rodman)一样投篮的朝鲜年轻人来说，幸运的是按照黑市汇率，这个中国制作的篮球实际售价不到6美元。

朝鲜的官方外汇牌价仅维持在吸引外来投资的特殊区域内，其他地方则充斥着外汇地下市场，现在在朝鲜的城市中，黑市汇率的应用更为频繁，也更为明目张胆。

朝鲜城市中有了公开显示接近于黑市汇率的货币兑换广告牌，一美元约兑换8,000朝鲜圆，而官方汇率仅能兑换96朝鲜圆，这可能标志着朝鲜政府正准备推动其中央计划经济走向市场化，允许迅猛发展的“灰色市场”繁荣昌盛。

这可能促进经济增长，获得更多美元及人民币，以支付石油和食品进口。

朝鲜上月宣布了14个特别经济区，旨在拖动垂死边缘的朝鲜经济，非官方汇率可能会获得更广泛的应用。协调特别经济区政策的朝鲜经济发展协会一位发言人告诉路透，新的经济区内“汇率会按照(当地)市场价格确定”。

加拿大非政府组织Pyongyang Project负责人Matthew Reichel表示：“朝鲜圆的官方汇率就是个摆设……我们都知道朝鲜圆不值这个价钱。”

朝鲜与中国90%的边境贸易都是以人民币结算，这对强调经济独立政策的朝鲜政府是何等尴尬，也在某种程度上缓解了政府对民众及经济的严厉控制。

平壤当局不公布经济数据，但外界相信朝鲜多年来背负着经常帐赤字，限制了其用硬通货支付进口货款的能力。

“由于外币紧缺，朝鲜政府不得不容忍黑市，尽管无法予以官方认可，”首尔IBK经济研究所专家赵奉贤(Cho Bong Hyun)表示。

其它国家也有过类似经历。

“古巴的情况与之相仿，他们采用了双币制度--可兑换外汇的比索和不可兑换的国内比索；譬如缅甸，该国政府多年来不愿认可黑市中的缅元汇率，直到情况变得完全不可控，”Pyongyang Project的Reichel表示。

朝鲜人的工资是按照官方汇率支付，意味着公务人员每月6,000朝鲜圆的收入只够买几包香烟和一只打火机。

朝鲜日益市场化的经济弥补了这种官方工资与非官方汇率造成的巨大差异。

就算是在平壤拥有稳固工作的工薪族也被迫忙着挣外快。朝鲜妇女在国营机构上班的较少，因此成为城乡劳动力市场的主力军。

朝鲜的低端商品和服务的价格日益采用非官方汇率计算，高档商店则通常采用官方汇率结算，但要求用美元或人民币结账。（完）