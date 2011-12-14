朝鲜政权接班人发型在平壤成时尚

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透首尔12月14日电---朝鲜政权接班人金正恩向後梳、两鬓极短的发型在平壤成为一种时尚，许多年轻男性也纷纷为自己打造类似发型。
外界认为金正恩还不满30岁，容貌被包装得很像其祖父、朝鲜建国者金日成。
金正恩为朝鲜当前领导人金正日最小的儿子，他头顶的头发向後梳理，两鬓剪得能见头皮，至距耳朵约有一英寸的距离。
专家称，金正恩的容貌仿效金日成，旨在助其赢得民众支持以顺利接班。
韩国《朝鲜日报》（Chosun Ilbo）报导称，金正恩的发型在朝鲜被誉为"有朝气"、"有抱负"。
朝鲜中央通讯社（KCNA）本周引述发型师An Su-gil的话称，中短及方正发型眼下在年轻男性中广为流行。
金正恩去年被晋升为大将，并在劳动党内部担任要职，开始以朝鲜政权接班人的形象露面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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