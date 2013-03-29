夏威夷居民对朝鲜的威胁不以为然

3月6日在夏威夷一高尔夫球场拍到的场景。 REUTERS/Hugh Gentry

路透檀香山3月28日（记者 Suzanne Roig） - 91岁的前水兵Ray Emory曾在二战时期日本偷袭珍珠港时用机枪扫射日机，但他对朝鲜近期针对夏威夷的先发制人核打击和火箭攻击威胁却不以为然。

“他们什么都不会做。他们连导弹都控制不了。朝鲜不会让我不安。”Emory说道。

他的态度似乎是夏威夷的主流观点，本周当地居民和游客看起来并不在意朝鲜的威胁。

“这里的生活方式很休闲，人们不大担忧这种事情。威胁言论总是有，但是不会付诸实践。”店铺主Jared Aiwohi说道。

“我是担心，可我又能做些什么呢？什么都做不了。”57岁的夏威夷主妇Cheryl Yamamoto表示。

很少有人相信朝鲜会冒爆发全面战争的风险，Yamamoto称，在她脑中，工作、做饭和照顾家庭等日常事情比朝鲜会干什么更为重要。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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