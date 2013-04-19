要开发出核导弹朝鲜需进行更多核试验--美国专家

路透维也纳4月18日（记者 Fredrik Dahl） - 曾访问过朝鲜的美国斯坦福大学科学家Siegfried Hecker周四称，要开发出核导弹，朝鲜需要再进行至少一次核试验。

Hecker认为，朝鲜可能在未来数周或数月里进行第四次核试验。

“我仍认为朝鲜的核试验经验不足，”Hecker在维也纳裁军及核不扩散中心（Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation）研讨会上说道。

Hecker据信是最后一名访问过朝鲜宁边核设施的西方人。他表示，情况严重，但朝鲜没有能力实施大部分威胁。

“虚张声势的成分很大，但仍需要担心，”他说道。

Hecker指出，朝鲜的核武器可能仍处在较低水平，需要再进行几次试验才能制造出小到可以由导弹搭载的核弹并且有足够信心可以搭载核弹头。

短期内最严重的威胁是朝鲜使用其他方式投送核弹，比如船只，甚至是轿车和货车。

“那将是最简单的投送方式，但是成功完成很难。短期内，船只可能是最严重的威胁，”Hecker说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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