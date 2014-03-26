朝鲜房地产市场发展迅猛 黑市交易风生水起

2013年9月23日朝中社发布的为金日成大学教师们提供的公寓楼。 REUTERS/KCNA

路透首尔3月26日（记者 Ju-min Park） -世界上发展最快的房地产市场之一，出现在一个似乎最不太可能的地方，那便是朝鲜。

脱北者及研究朝鲜经济的专家称，即便买卖房屋和公寓在朝鲜是非法的，但这种现象却越来越普遍，并且日趋复杂。

理论上，在朝鲜这个社会主义国家，所有房产属于国家所有。但对脱北者的调查却显示，与等待政府分房的民众比例相比，正在买房的朝鲜人比例正在快速上升。

脱北者及专家们表示，在政府默许可销售食品、廉价消费品的城镇黑市，能找到手中有待售房源的房产中介。

“可以通过中介找到房子，”首尔一位名叫Kim Young-il的脱北者兼活动人士说。

在朝鲜首都平壤，房产交易以美元结算，而在靠近中国边境的地区，交易则以人民币进行。买卖双方贿赂主管住房的相关部门官员，以通过发放或修改住房文件的方式来获得批准。

这是金正恩领导的朝鲜政权对黑市交易视而不见的又一例证。在朝鲜房价持续上涨的情况下，这样的黑市交易让朝鲜民众有机会改善居住条件，换个地方住或者赚点钱。

而脱北者寄钱让朝鲜的家人买更好的房子是司空见惯之事。KimYoung-il及另外两名脱北者称，他们还听说有人把买房当成在他们期待中的朝韩统一前的投资。路透无法对这些说法进行证实。

“在朝鲜，钱说了算。如果有钱，寄给信任的人，就能在与中国接壤的边境地区买不错的房子，”Kim Young-il说。

Kim Young-il表示，他有位朋友去年冬天需要为脱北旅程筹钱，就把朝鲜边境城市惠山的房子卖了4万元人民币。

朝鲜政策规定，该国民众的住房由政府修建和分配。但1990年代中期的那场饥荒，导致该国食品分配系统崩溃，从而在1990年代末期催生了销售食品的黑市。房产交易很快也就跟随出现，特别是在朝鲜大举投入增强军力而公共住房建设资金匮乏的情况下。

根据朝鲜法律，买卖、出租房屋会被判处劳改。

“随着市场力量的蔓延，朝鲜人正变得可以梦想着搬进更好的房子中，”首尔国立大学教授Jeong Eun-mee说。

“房子是朝鲜人拥有的为数不多的资源之一，如今正在被私下进行广泛地交易。政府没有选择，只能默许……因为官员也参与其中。”

虽然没有确凿的数据，但据脱北者称，过去10年间，平壤和接近中国边境附近的朝鲜小城市的房价出现上涨。

脱北者称，房产对于朝鲜人来说如今是一种保值手段。

2005年逃往首尔的生物学家LeeYun-keol称，他听说自己昔日在平壤的一套公寓现在价值10万美元，几乎是他10多年前购买价的15倍。

脱北者称，平壤市中心的房价更高，因为那个地段的房子有持续的水电供应。

脱北者和专家称，平壤以外的地区由于政府监管较为薄弱，私人商业较为发达，那些地区的房地产市场还催生了新型商人阶层，他们雇用政府体系以外的工人，通过筹资购买建材。

2008年离开朝鲜的科学研究员Kim Joo-sung称，他在老家有个朋友2002年起就开始干建筑包工头。

“他已经是我们那儿最有钱的人之一了。”因担心朝鲜的家人遭到报复，KimJoo-sung不愿透露自己老家所在地，也拒绝透露自己朋友的身份，他称在他逃离朝鲜后两人就失去了联系。

朝鲜政府也开始介入房产交易。朝中社1月时报道称，政府在平壤为 1,000户科学家家庭建造了公寓。

据专家和脱北者称，政府企业将在平壤新建的部分公寓拿来进行出售，收入作为利润以保持企业活力。

“在政府认可下，政府机构出售他们建造的房子，”一位2008年前往首尔的朝鲜前高级情报官员说。由于事关自己的安全，此人拒绝透露身份。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。