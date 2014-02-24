朝鲜称联合国报告充满“谎言和捏造的不实内容”

中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月22日 - 朝鲜周六批驳了联合国人权调查委员会的调查结果，该委员会指控朝鲜当局犯有反人类罪，朝鲜称调查结果是基于“敌对国家故意捏造的谎言和不实内容。”
联合国调查人员周一在报告中指责朝鲜当局犯下了酷刑、饥饿虐待和杀戮等堪比二战时期德国纳粹的暴行，称朝鲜安全首脑以及国家最高领导人金正恩应面对国际审判。
联合国对一国元首史无前例的公开指责很可能会进一步激怒金正恩，但活动人士和脱北者表示，这份报告不会对朝鲜当局造成任何影响。
朝鲜外交部表示，他们直接回绝了联合国调查委员会的报告，称该委员会是美国及其盟友出于对朝鲜根深蒂固的厌恶所建立的。
朝鲜外交部称，联合国的报告“穿插着纯粹的谎言以及敌对力量和不三不四的人故意捏造的内容，这些人包括某些叛逃朝鲜、身份不明的人，在朝鲜犯下罪行而逃离的罪犯。”
朝鲜外交部称，此举是出于政治动机的极度危险的挑衅，旨在抹黑朝鲜的国际形象，并加大施压力度，旨在搞垮其社会体制。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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