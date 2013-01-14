联合国官员呼吁调查朝鲜人权状况

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透日内瓦1月14日 - 联合国人权事务专员皮莱（Navi Pillay）周一呼吁对其所说的朝鲜数十年来严重践踏人权一事进行国际调查。
皮莱对金正恩执政一年多来朝鲜人权状况没有改善表示遗憾。
她在声明中称：“鉴于长期以来的持续严峻形势，我认为对这个世界上人权状况十分糟糕、让人无法理解且鲜有报导的国家进行深入调查不仅理由充分，而且备受期待。”
皮莱称，朝鲜的政治犯集中营就是该国严重践踏人权的标志。据悉，朝鲜政治犯集中营在押人数至少20万。
“起初有观点认为，新领导人上台或许能为朝鲜人权状况带来一些积极改变，但金正恩担任最高领导人一年以来，我们却几乎没有看到任何改善迹象，”她说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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