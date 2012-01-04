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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 15:23 BJT

朝鲜呼吁全民组成"人体盾牌"保卫金正恩

朝鲜呼吁全体民众团结在新领袖金正恩周围，像"人体盾牌"般保卫金正恩；同时坚持金正日制定的政策，解决食品短缺的"迫切问题"。朝中社在5,000字的社论中称："全党、全军、全国人民应保持坚定信念，将自己变成人体堡垒和盾牌，誓死保卫金正恩。" 路透

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