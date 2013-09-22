IAEA成员国敦促朝鲜停止核活动

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透维也纳9月20日 - 联合国国际原子能机构（IAEA）成员国周五呼吁朝鲜停止任何试图重启宁边核反应堆的行为，之前有报道称朝鲜可能试图重启该反应堆。
朝鲜4月时表示将重启宁边核反应堆，但强调称目的是寻求建立威慑力。
本月早些时候，美国一研究机构和美国官员称，卫星图像显示朝鲜已重启该反应堆。
约翰霍普金斯大学高级国际研究学院称，8月31日的卫星图像显示宁边核反应堆汽机和发电机附近的一个建筑物冒出白烟。
国际原子能机构年度成员国会议一致通过决议，“强烈谴责”朝鲜一切核活动。
决议敦促朝鲜“停止任何重启、调整和扩张”宁边核设施的行为。
朝鲜7月表示，除非美国停止对朝鲜的敌对政策，否则朝鲜不会放弃发展核威慑力，但朝鲜也表示作好了恢复核谈判的准备。
IAEA成员国强调，希望通过外交途径实现朝鲜半岛“完全的、确定的、不可逆转的”无核化。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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