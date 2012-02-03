朝鲜公布“调查问卷” 要求韩国表明会谈诚意

路透首尔2月2日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜新政府周四向韩国公布了一份罕见“公开调查问卷”，希望对方给出的答案能显示韩国对重启朝韩会谈的诚意。

延世大学(Yonsei University)的德勒里(John Delury)表示，朝鲜正试图在韩国会谈诚意上对其虚张声势，称韩国会认为其中的一些要求很可笑。

分析人士还表示，通过将执政的保守党描绘成阻碍朝鲜半岛关系的改善，朝鲜还试图借此影响韩国今年的总统和议会选举。

朝鲜国防委员会(National Defence Commission)政策部通过朝中社公布了这些问题，称韩国应在恢复会谈上明确目标。

国防委员会在新闻稿中称：“朝鲜国防委员会政策部郑重敦促他们回答以下问题，因他们高调宣扬恢复朝韩对话并改善两国关系。”

这些问题涉及以下事务：去核化，美韩联合军演，朝鲜2010年对韩国的两次袭击，心理战以及缔结和平协议取代朝鲜停战协定的必要。

韩国统一部在一份声明中称，将不会对这些问题予以回应，并敦促朝鲜认真对待对话。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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