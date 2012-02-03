朝鲜公布“调查问卷” 要求韩国表明会谈诚意

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透首尔2月2日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜新政府周四向韩国公布了一份罕见“公开调查问卷”，希望对方给出的答案能显示韩国对重启朝韩会谈的诚意。
延世大学(Yonsei University)的德勒里(John Delury)表示，朝鲜正试图在韩国会谈诚意上对其虚张声势，称韩国会认为其中的一些要求很可笑。
分析人士还表示，通过将执政的保守党描绘成阻碍朝鲜半岛关系的改善，朝鲜还试图借此影响韩国今年的总统和议会选举。
朝鲜国防委员会(National Defence Commission)政策部通过朝中社公布了这些问题，称韩国应在恢复会谈上明确目标。
国防委员会在新闻稿中称：“朝鲜国防委员会政策部郑重敦促他们回答以下问题，因他们高调宣扬恢复朝韩对话并改善两国关系。”
这些问题涉及以下事务：去核化，美韩联合军演，朝鲜2010年对韩国的两次袭击，心理战以及缔结和平协议取代朝鲜停战协定的必要。
韩国统一部在一份声明中称，将不会对这些问题予以回应，并敦促朝鲜认真对待对话。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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