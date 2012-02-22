朝鲜称在韩国举行核安全峰会是“幼稚的闹剧”

路透首尔2月22日电---朝鲜周三就下月在首尔举行国际核安全峰会一事抨击韩国，称这是一场“幼稚的闹剧”和“无法容忍的严重挑衅”。

韩国表示，朝鲜可以派代表出席该会议，但坚称邀请朝鲜与会的条件是朝方放弃核计划。

朝鲜中央通讯社援引一份官方声明称：“关於处理核安全问题的会议将在韩国举行，真是令人惊讶！韩国是美国的核基地，也是世界上最大的核武库。”

声明称，3月26-27日举行的这场峰会显示出，韩国是“其美国主子的特级核战仆役。”

美国将韩国的安全置于其所谓的“核保护伞”下，但表示不会在朝鲜半岛放置核武器。

朝鲜和美国官员周四将在北京举行旨在重启六方会谈的第三轮双边会谈。

核安全峰会聚焦于阻止核恐怖主义和保证核原料及设施的安全。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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