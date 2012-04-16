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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 16日 星期一 09:20 BJT

朝鲜纪念金日成诞辰100周年 金正恩首次公开演讲

朝鲜周日纪念金日成诞辰100周年，在平壤中央广场阅兵仪式水陆士兵正步走过後，新领导人金正恩身穿黑色服装首次发表公开演讲，号召人民为取得“最终胜利”继续努力。他在演讲中将其祖父金日成和其父金正日分别尊称为“我们革命武装力量的缔造者和建设者”，这意味着他将坚持“先军”政策。路透

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