朝鲜洪水致88人亡 或加剧粮食短缺

路透首尔7月28日电---朝鲜中央通讯社周六晚些时候报导称，该国洪水导致88人死亡，数万人无家可归，可能进一步加剧朝鲜粮食短缺的问题。

朝中社称，本月的暴雨和台风导致洪水爆发，造成“大量人员和物质损失”，令近63,000人陷入困境。

从20世纪90年代中期开始，朝鲜的农业就经常受到洪水和乾旱的严重打击。

今年夏天的降雨和台风出现前，朝鲜运行不正常的粮食分配制度、高企的通胀和外国制裁就已经导致朝鲜的饥荒问题更严重。

朝鲜新领导人金正恩计划进行经济改革的传言推高稻米价格，而目前大多数家庭无法再依靠即将倒闭的国有企业获得工资。

消息人士称，金正恩准备进行农业和经济改革。

联合国近期发布的一个报告称，朝鲜2,400万人口中，720万为“长期贫困”，三分之一的儿童因营养不良发育不良。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。