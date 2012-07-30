朝鲜洪水致88人亡 或加剧粮食短缺

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔7月28日电---朝鲜中央通讯社周六晚些时候报导称，该国洪水导致88人死亡，数万人无家可归，可能进一步加剧朝鲜粮食短缺的问题。
朝中社称，本月的暴雨和台风导致洪水爆发，造成“大量人员和物质损失”，令近63,000人陷入困境。
从20世纪90年代中期开始，朝鲜的农业就经常受到洪水和乾旱的严重打击。
今年夏天的降雨和台风出现前，朝鲜运行不正常的粮食分配制度、高企的通胀和外国制裁就已经导致朝鲜的饥荒问题更严重。
朝鲜新领导人金正恩计划进行经济改革的传言推高稻米价格，而目前大多数家庭无法再依靠即将倒闭的国有企业获得工资。
消息人士称，金正恩准备进行农业和经济改革。
联合国近期发布的一个报告称，朝鲜2,400万人口中，720万为“长期贫困”，三分之一的儿童因营养不良发育不良。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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